Fue visto por última vez en la localidad malagueña el pasado 4 de mayo de 2024

“Casi dos años de la desaparición del joven Alejandro Navarro en Ronda y seguimos trabajando en su búsqueda”, ha señalado la Policía Nacional

Compartir







MálagaLa Policía Nacional ha reactivado la búsqueda de Alejandro Navarro, joven de 25 años desaparecido en Ronda, Málaga, el pasado 4 de mayo de 2024, hace casi dos años.

De 1,65 metros de altura, 70 kilogramos de peso, ojos verdes, pelo negro y corto y "complexión normal", Alejandro fue visto por última vez en la citada localidad malagueña, como recoge la alerta compartida en estos años por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

Reactivan la búsqueda de Alejandro Navarro, desaparecido en Ronda, casi dos años después

“Casi dos años de la desaparición del joven Alejandro Navarro en Ronda y seguimos trabajando en su búsqueda”, ha señalado ahora la Policía Nacional a través de su perfil en la red social ‘X’, donde ha compartido un vídeo del nuevo dispositivo desplegado.

Según fuentes policiales citadas por EFE, el dispositivo que arrancó el martes se ha centrado en el entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa, aunque no han trascendido más datos debido a que la investigación está abierta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante cualquier pista sobre su desaparición, se puede consultar a los distintos teléfonos y medios habilitados.