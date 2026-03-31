El hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a dos años de cárcel

Los hechos ocurrieron cuando la niña, de once años, recibió en la calle un beso del acusado

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Un hombre que reconoció en el juicio que dio un beso en la boca a una niña ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a dos años de cárcel y cinco de libertad vigilada como autor de un delito de agresión sexual.

La sentencia de conformidad, incluye así mismo una orden de alejamiento de 300 metros de la menor por tiempo de dos años y el pago a la perjudicada de mil euros por daños morales, cantidad que consignó antes del juicio.

Imputabilidad para el acusado

El relato de hechos probados recoge que estos sucedieron en noviembre de 2019, cuando la niña, entonces con once años, se dirigía a casa de una amiga y apareció el acusado, que le dio el beso, logrando aquella zafarse y refugiarse en la casa de un vecino.

El tribunal afirma que el acusado padece un retraso mental leve que incide en sus capacidades volitivas e intelectivas y, en consecuencia, en su imputabilidad.

La Sala deja en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión impuesta durante dos años a condición de que en ese tiempo no vuelva a delinquir.