Un hombre ha muerto tras refugiarse en el cuarto de baño durante un incendio provocado en su casa de Puig-reig, Barcelona

El hombre fue atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, que le practicaron maniobras de reanimación cardio-pulmonar, aunque acabó muriendo

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BarcelonaUn hombre ha muerto en el incendio de su piso en Puig-reig (Barcelona), en un siniestro en el que una vecina del bloque, de tres plantas, tuvo que ser también atendida por los servicios de emergencia por inhalación de humo, aunque en su caso recibió el alta en el mismo lugar.

Según han informado este domingo los Bomberos de la Generalitat, hacia las 23.52 horas del sábado 4 de abril recibieron el aviso de un vecino del edificio, situado en la calle del Llobregat de Puig-reig, alertando de que había un incendio en el bloque y que una persona podría estar atrapada en el piso siniestrado.

El hombre se había refugiado en el lavabo

Los Bomberos desplazaron al lugar a seis dotaciones, que recorrieron el edificio pidiendo a los vecinos que se confinaran en sus pisos.

Además, una pareja de Bomberos accedió al piso siniestrado para buscar a la persona que podría estar afectada.

Poco después, los Bomberos localizaron al hombre, que se había refugiado en el lavabo.

El hombre fue atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que le practicaron maniobras de reanimación cardio-pulmonar, aunque acabó muriendo.

Una mujer también ha resultado afectada en el incendio

Debido al humo, el SEM también atendió a una vecina del edificio, aunque en su caso recibió el alta en el mismo lugar.

Tras apagar el incendio y ventilar el edificio, los Bomberos permitieron el regreso de los vecinos que habían salido de sus casas.