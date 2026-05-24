PAU 2026: qué entra exactamente en los exámenes y qué puedes descartar, según docentes y academias

Puedes esperar exámenes más prácticos y con mayor coherencia entre comunidades autónomas

Ni nervios ni improvisación: así preparan la Selectividad los alumnos que sacan más de un 13

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La PAU 2026 ya no evalúa quién sabe más conocimientos de memoria. Lo que mide es quién sabe aplicar lo que ha estudiado. Y eso cambia profundamente cómo se debe enfocar el repaso en las últimas semanas. La PAU 2026 mantiene la línea de cambios que se implantaron en 2025, pero da un paso más hacia exámenes más prácticos y con mayor coherencia entre comunidades autónomas. Conocer qué entra en cada examen y qué peso tiene cada bloque, permite redistribuir el tiempo de estudio con una precisión que antes resultaba imposible.

Lo que aplica a todas las asignaturas

Antes de entrar en los detalles de cada asignatura, hay cuatro reglas que afectan a todos los exámenes sin excepción. Se mantiene el esquema base de 2025 con más ejercicios competenciales y de razonamiento aplicado, especialmente en ciencias y sociales, y menos optatividad interna dentro de cada prueba. Para obtener la calificación máxima, se deberán responder correctamente a cuestiones que cubrirán entre el 75% y el 80% del temario de cada asignatura. En todas las materias se valora la expresión en términos de coherencia, cohesión, ortografía, gramática y presentación, con un peso mínimo del 10% de la nota.

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Lengua Castellana y Literatura: sin opcionalidad entre textos, más cohesión

Es la asignatura con los cambios más visibles en estructura. Se eliminan las opciones entre textos y se da más peso al análisis de la cohesión textual y la argumentación. El examen incluye un solo texto base para la comprensión lectora, eliminando la opcionalidad. Solo en literatura se podrá elegir entre dos ejercicios. Se evalúa la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión del texto.

Historia de España: ya no se puede evitar ni el siglo XIX ni el XX

Este es uno de los cambios con mayor impacto estratégico para quienes solían preparar solo una parte del temario. En Historia de España, el principal cambio es que se deberá dominar tanto el siglo XIX como el XX, eliminando la posibilidad de elegir entre ellos. Se elimina la posibilidad de elegir temarios del siglo XIX o XX exclusivamente, ya que ambos siglos se evaluarán en conjunto.

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Biología: el 70% del examen, razonamiento

En Biología, el 70% del examen está basado en el razonamiento, con preguntas que requieren análisis lógico y aplicación de conocimientos. La estructura es muy concreta: un bloque obligatorio de preguntas competenciales con un valor de 3 puntos, y un bloque opcional de 7 puntos con seis preguntas entre las que hay que elegir hasta sumar esa puntuación. Los temas del bloque opcional son Biomoléculas (2 puntos), Biología celular (2 puntos), Metabolismo (2 puntos), Genética molecular (1 punto), Ingeniería genética y biotecnología (1 punto) e Inmunología (1 punto).

Entre los contenidos nuevos que entran en 2026 figuran: la relación de carencia de bioelementos con patologías, el consumo de glúcidos y diabetes, los beneficios de la fibra alimentaria, los niveles de colesterol y la formación de placas de ateroma, y los tipos de inmunoglobulina con test de detección de enfermedades como la gripe o el COVID.

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Química: cinco bloques, dos preguntas por bloque, elige una

El examen de Química se estructura en cinco bloques con dos preguntas cada uno, debiendo elegirse una pregunta en cada bloque, con una puntuación de 2 puntos por pregunta. Los bloques son: Estructura atómica y enlace; Termoquímica (con contenido añadido) y cinética (también con contenido añadido) y equilibrio; Ácido-base; Reacciones redox; y Química orgánica. El uso de calculadora está permitido, pero sin capacidad de almacenamiento.

Matemáticas II: cambios en la estructura

En Matemáticas II, la principal novedad se da en la estructura del examen, ya que no existen cambios en el temario. El examen consta de cuatro apartados con dos opciones de ejercicios cada uno: Álgebra lineal, Cálculo (funciones), Geometría y Probabilidad y estadística.

Los errores más comunes no suelen ser de concepto sino de presentación y procedimiento: no saltarse pasos y justificar cada operación es tan importante como el resultado final.

Historia del Arte: más mujeres en el temario

El examen de Historia del Arte se divide en dos partes: la primera consiste en tres preguntas de desarrollo, siendo la primera obligatoria y eligiendo entre las preguntas 2 y 3; la segunda parte presenta cuatro imágenes, de las cuales el estudiante debe escoger dos para realizar un comentario de obra artística. Además, el temario incluirá un mayor enfoque en las mujeres en el arte, con una actualización en los contenidos para reflejar esta perspectiva.