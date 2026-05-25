El mandatario asegura que existe un borrador pero que nadie lo conoce aún, y llama perdedores a quienes desconfían de este pacto

Donald Trump asegura que el diálogo con Irán sigue en progreso y que no firmará un acuerdo precipitado: "No puede haber errores"

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Los mercados respiraban con la vista puesta en el hipotético plan de paz entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump hablaba el viernes de un pacto inminente, pero este fin de semana ha rebajado las expectativas y ha alertado de que en ningún caso firmará un acuerdo a todo correr porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", ha asegurado el republicano desmeritando el de Barack Obama. "Será uno bueno y adecuado, no como el de (Barack) Obama" que dejó a Irán una vía abierta para la bomba nuclear".

El presidente de EEUU ha insistido, a través de sus redes sociales, en que de haber acuerdo, será bueno y justo, no como el de Obama, ha repetido marcando la distancia con el demócrata. Además Trump afirma que existe un borrador pero que nadie lo conoce aún, y llama perdedores a quienes desconfían de este pacto.

“Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y justo, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero y un camino claro hacia un arma nuclear. Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos! Presidente DJT”.

Más tarde, el propio Trump ha publicado un segundo mensaje en el que ha asegurado que "si llego un acuerdo con Irán será uno bueno y adecuado, no como el de (Barack) Obama, que proporcionó a Irán una enorme cantidad de efectivo y una vía abierta para la bomba nuclear".

"Nuestro acuerdo es exactamente lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe lo que es. Ni siquiera está totalmente cerrado aún. Así que no escuchéis a los perdedores que critican algo de lo que no saben nada", ha instado.

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EEUU mantendrá el bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz

"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, porque el tiempo está de nuestra parte". Así, Trump ha asegurado que el bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz "permanecerá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores", ha añadido Trump antes de insistir en que la relación entre ambos países "se está volviendo mucho más profesional y productiva" y ha tendido la mano a la posibilidad de que Irán se incorpore algún día a los Acuerdos de Abraham que estipulan la normalización de relaciones entre Israel (némesis histórica de Irán) y los países de la región. "Quién sabe", ha dicho a este respecto.

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El republicano ha pedido a Irán que comprenda la postura estadounidense sobre su programa nuclear: "No pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear", ha manifestado el presidente sobre una de las cuestiones clave de las negociaciones y a pesar de que Teherán ha insistido en innumerables ocasiones en que su programa tiene una naturaleza pacífica y está en su derecho legítimo a desarrollarlo.