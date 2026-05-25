Muchos curiosos han querido acercarse o hacer un desvío en su ruta para ver el punto en el que se produjo el deceso del empresario el pasado diciembre de 2024

Las llamadas que hizo Jonathan Andic minutos después de la caída de su padre: primero a la pareja y luego a Emergencias

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BarcelonaLa muerte del fundador de Mango, Isak Andic, el pasado 14 de diciembre de 2024, continúa hoy, un año y cinco meses después, bajo investigación. El empresario murió durante una ruta por el macizo rocoso de Montserrat, en Barcelona, cuando caminaba junto a su hijo Jonathan. Él era la única persona que estaba con él aquel día y desde su deceso siempre ha defendido que todo se produjo de forma accidental tras una caída, pero desde entonces los avances de la investigación no han hecho sino ponerlo en duda hasta el punto de que la jueza encargada del caso le ha acusado de homicidio, deslizándose incluso la posibilidad de que planificase la muerte de su padre.

Con esa gran incógnita, entre otras, orbitando alrededor de lo ocurrido ese sábado de diciembre de 2024, el caso no ha dejado de generar expectación, propiciando incluso un aumento del llamado ‘turismo negro’ o ‘tanatoturismo’ en el área, con distintos ciudadanos queriendo comprobar in situ cuál fue el punto exacto en el que murió el fundador de Mango o preguntando por la zona, que ya de por sí alberga gran cantidad de visitantes debido a la ruta que lleva al Santuario de la Salut, las cuevas del Salnitre o el monasterio, entre otras.

La muerte de Isak Andic, las acusaciones contra su hijo Jonathan y las incógnitas de lo ocurrido

Tras lo ocurrido, y en todo este tiempo, ha habido así quien en su camino ha querido hacer un desvío o poner una pausa en ese punto donde ocurrió todo y desde donde Isak Andic perdió la vida. ¿Qué pasó exactamente? ¿Era un tramo peligroso? ¿Se cayó accidentalmente? Son algunas de las preguntas recurrentes sobre el caso, que además ha vuelto a disparar la expectación sobre lo ocurrido después de que el pasado martes 19 se produjese la detención de Jonathan Andic y se decretase su ingreso en prisión provisional, algo que el vástago del empresario eludió pagando la fianza impuesta de un millón de euros en 20 minutos.

Para la jueza hay indicios de "una participación activa y premeditada" de Jonathan Andic en la muerte: incurrió en contradicciones en las tres declaraciones que hizo, tenía una “obsesión” con el dinero y hubo desavenencias previas con su progenitor. Además, solo reconoció una visita a la zona 15 días antes, pero la investigación, a través de la localización de su coche, ha probado que visitó el lugar los días 7, 8 y 10 de diciembre, siendo que en esa última ocasión, cuatro días antes a la muerte de su padre, hizo un recorrido casi idéntico al que trazó junto a su progenitor.

No solo eso, porque la jueza también apunta a la “forma sospechosa” con la que desapareció el teléfono que Jonathan Andic usaba antes de la muerte de su padre: “Cambió el terminal de telefonía móvil que tenía por otro […] borrando el contenido del antiguo teléfono", refiere en su auto, reflejando así la complejidad que tuvieron los Mossos d’Esquadra para abordar esa línea de investigación, ya que les entregó un teléfono nuevo y no el antiguo, siendo que en este último no tenía restaurados los mensajes de WhatsApp anteriores.

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Más allá, la jueza cuenta también con más pesquisas fundamentales para reforzar la acusación de homicidio contra el hijo del fundador de Mango: los diez simulacros que se han hecho durante las investigaciones contradicen a Jonathan y la versión de la muerte por caída accidental, contemplando solo la posibilidad de que el fundador de Mango fuese empujado de forma deliberada. La autopsia, además, apunta que el tipo de lesiones que presentaba su padre no son compatibles con un resbalón o una caída hacia delante.

A ese respecto, los investigadores además creen que la huella de la zapatilla del fallecido que se encontró la habría hecho, presunta y deliberadamente, el propio Jonathan Andic para sostener la teoría del resbalón accidental como causa de la muerte.

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La ruta de Montserrat y el ‘turismo negro’

La ruta que trazaron padre e hijo y en la que se produjo el suceso era de unos 5,5 kilómetros y apenas dificultad. Solo había un único punto de riesgo claro de caída al vacío, y fue allí, cerca de las cuevas del Salnitre de Collbató, en la montaña de Monserrat, donde se produjo la muerte del que era el hombre más rico de Cataluña.

Desde entonces, quienes trabajan la zona o la frecuentan, reconocen ese aumento del ‘turismo negro’, es decir, aquel que se relacionado con la visita a lugares asociados con algún siniestro o evento trágico.

Así lo constata también el medio El Periódico, quien ha tenido acceso a las declaraciones de un guía de las cuevas del Salnitre que confirma que “cada día de visitas había alguien que preguntaba dónde está el lugar”, explicando que, ante la cercanía al lugar donde murió el fundador de Mango, se aproximaban a ese punto para verlo.

También establecimientos del pueblo apuntan en esa dirección, asegurando que “mucha gente” pregunta por ello desde entonces y que con cada novedad del caso se produce revuelo en la zona.

No obstante, el acceso al área de aparcamientos de las cuevas del Salnitre está cerrado al público desde las intensas lluvias del pasado 12 de mayo, que dañaron la carretera y, por otro lado, las cuevas, que mueven muchas visitas al lugar, esperan también su inminente reapertura.