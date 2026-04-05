Los Ayuntamientos Zafarraya y Alfarnate han pedido colaboración ciudadana para encontrar a un hombre que se dio a la fuga tras intentar agredir a una mujer en la localidad granadina

"Se recomienda extremar la precaución y, ante cualquier indicio o posible avistamiento, avisar inmediatamente a la Guardia Civil", indican desde los ayuntamientos

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ZafarrayaLos ayuntamientos de la localidad malagueña de Alfarnate y de la localidad granadina de Zafarraya han lanzado un comunicado a través de sus redes sociales dirigido a su vecinos en el que se alerta de una agresión producida el pasado jueves 2 de abril.

Según han informado los consistorios, el pasado jueves un hombre de unos 20 años intentó agredir a una mujer en la localidad de Zafarraya. En el comunicado emitido se advierte que el hombre "se dio a la fuga" tras no lograr dicha agresión.

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El aviso a los vecinos de la zona

Por eso, desde los dos ayuntamientos andaluces se ha advertido y se ha recomendado a sus vecinos que extremen la precaución, ya que el individuo podría encontrarse fugado por la zona.

"Aviso a la ciudadanía. Desde la Policía Local de Zafarraya se ha informado al Ayuntamiento de Alfarnate de unos hechos ocurridos el pasado jueves en el municipio vecino. Un varón, de unos veinte años de edad, de origen marroquí, intentó agredir a una mujer y, tras no lograrlo, se dio a la fuga", comienzan explicando desde el consistorio malagueño.

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"Las autoridades advierten de que esta persona podría encontrarse en algún municipio cercano, por lo que se ruega a la población que se mantenga atenta. Desde el Ayuntamiento de Alfarnate se ha puesto todo lo ocurrido en conocimiento de la Guardia Civil y se mantiene contacto directo y permanente con dicho cuerpo", recalcan desde el Ayuntamiento.

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Justo después, desde la localidad malagueña de Alfarnate se ha lanzado una serie de consejos a sus vecinos: "Se recomienda extremar la precaución y, ante cualquier indicio o posible avistamiento, avisar inmediatamente a la Guardia Civil o a las autoridades competentes. Gracias por vuestra colaboración".

Por su parte, el medio de comunicación 'Diario SUR' ha podido contactar con fuentes cercanas al caso que han desvelado que la investigación por esta agresión "avanza por buen camino" y que el dispositivo de búsqueda continúa activo para poder localizar al individuo que, al parecer, intentó agredir a esta mujer.