Noelia Camacho 23 MAY 2026 - 16:47h.

El crimen ocurrió delante de sus dos hijos de dos y tres años y la niña le relató los hechos a los agentes

El militar, sobre cómo estranguló a su mujer delante de sus hijos en Madrid: "Cometí una monstruosidad, me quedé en blanco"

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"Buenas tardes, ¿es el 112? Sí. Verá, acabo de matar a mi mujer aquí en casa. Por favor, tengo un niño pequeño, envíen a quien tenga que enviar y para atender a los niños pequeños, por favor". Estas fueron las palabras del marido de Leticia tras acabar con vida después de estrangularla.

Emergencias le preguntó si había que mandar una ambulancia, pero él solo dijo: "Hagan lo que tengan que hacer, no lo sé". La escalofriante llamada se ha reproducido en el juicio por el asesinato de Leticia, una enfermera de 37 años. Ella acababa de pedir el divorcio. "Boicoteaba todas las reuniones familiares hasta las bodas de las amigas. Leticia, le digo, esto es maltrato psicológico, hija, denúnciale. Y sus palabras fueron 'No quiero perjudicarle, mamá'", recuerda la madre Carmen Cordón.

"Es que mi papá ha hecho daño a mi mamá, le ha tirado del collar", le dijo su hija a la Policía

El crimen ocurrió delante de sus dos hijos de dos y tres años. La niña le contó a los agentes lo que sucedió: "Es que mi papá ha hecho daño a mi mamá, le ha tirado del collar, le ha dado un empujón contra la pared y luego le ha apretado del cuello en el suelo". La agresión fue tan salvaje que le causó, según el relato fiscal, neumonía, daño renal agudo, daño hepático, fracturas y lesiones intracraneales. Leticia murió dos días después en el Hospital Gregorio Marañón, el centro donde trabajaba.

El agresor, durante el juicio, ha pedido su propia absolución con el argumento de que sufrió una enajenación mental porque su mujer lo hostigaba. Al final, ha admitido el homicidio pero con atenuantes. Pide cumplir menos de siete años y medio de cárcel mientras que la Fiscalía y la familia piden 25 años.

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La familia solicita que sea juzgado como asesinato. "Que no sea homicidio, que es asesinato. Ellos no quieren venganza. Ha destrozado la vida de los niños, de todos nosotros, queremos Justicia", confiesa la madre de Leticia visiblemente afectada.