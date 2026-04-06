Un robot procedente de Madrid se ha incorporado a las labores de búsqueda

Localizan el kayak del joven desaparecido en el río Miño que volcó mientras viajaba con su primo cerca del embalse de Os Peares, Lugo

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Los equipos de rescate continúan la búsqueda de Juan Víctor, el joven de 19 años que cayó al río Miño tras volcar su kayak. Una semana después del accidente, la familia del joven no pierde la esperanza en localizarlo, mientras se intensifican los esfuerzos para localizarlo.

Sus familiares, así como miembros de la iglesia evangélica Buenas Noticias de Lugo, a la que pertenecen, participaron este domingo en una oración para pedir a través de la música “por un milagro”, recoge ‘El Progreso’.

Aunque aún no se ha confirmar cómo ocurrió todo, las primeras hipótesis apuntan a que una fuerte ráfaga de viento pudo desestabilizar la embarcación, provocando su vuelco. El primo del joven pudo salir del agua por sus propios medios, pero no se ha tenido noticias de Juan Víctor. Desde el primer día se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda que trabaja de forma ininterrumpida. La orografía de la zona y la profundidad del río complica las tareas para localizar al joven.

Un robot se incorpora a las tareas de búsqueda

Tal y como recoge el citado medio, se espera que un robot procedente de Madrid se incorpore a las tareas. Está diseñado para operar en entornos acuáticos de difícil acceso. Su incorporación podría ser clave para inspeccionar zonas que, por el momento no se hayan podido inspeccionar.

Según la información recibida por la Guardia Civil, los jóvenes salieron con el kayak del embarcadero de Os Peares, subieron al río y cuando volvían tuvieron el accidente. Los Bomberos de Chantada, han comunicado al 112 las dificultades del terreno, "impracticable desde tierra", con una orografía muy pendiente, por lo que "solo ven viable el uso de medios acuáticos y aéreos".

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A las 21:00 horas se confirmó que un helicóptero de la Guardia Civil que se sumó a la búsqueda había localizado el kayak en el mismo lugar donde se inició. Los medios acuáticos continúan buscando al joven. Además, personal del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) ha sido informado por si fuese necesario intervenir para atender a los familiares del desaparecido, así como personal de la empresa suministradora de la electricidad.