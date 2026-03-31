A la búsqueda del joven se suma la ayuda de un dron y cámara térmica de los Bomberos de Ourense

Desaparecido un joven tras volcar su kayak en el río Miño cerca de Carballedo, en Lugo

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Los fuertes vientos que azotan parte de la Península y las Baleares, han originado un accidente en el río Miño, donde se ha activado la búsqueda de un joven tras volcar el kayak en el que viajaba con su primo cerca del embalse de Os Peares, Lugo. El segundo pudo llegar a tierra y pedir auxilio para el compañero, que no se pudo mantener a flote.

Según ha trasladado el 112 Galicia, pasadas las 16:30 horas, un particular se puso en contacto con ellos para avisar que un joven les comunicó que había tenido un accidente con un kayak, en el que viajaba con su primo y al que perdió de vista tras volcar la embarcación. El accidente tuvo lugar cerca del embalse de Os Peares, en A Carballeira, A Cova, en el municipio lucense de Carballedo.

Ayuda de varias provincias

El 112 Galicia activó un operativo en el que además de ser informados el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, participaron los agentes de la Guardia Civil, los Bomberos de Chantada, el GES de Ribadavia con una embarcación y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Parada de Sil.

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También, se puso en conocimiento a los Bomberos de Monforte y de Ourense y a los efectivos das Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil do Saviñao y de Monforte de Lemos, que se dirigen al punto con una embarcación. Además, se suma a la búsqueda un dron y cámara térmica de los Bomberos de Ourense.

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Una búsqueda complicada

Según la información recibida por la Guardia Civil, los jóvenes salieron con el kayak del embarcadero de Os Peares, subieron al río y cuando volvían tuvieron el accidente. Los Bomberos de Chantada, han comunicado al 112 las dificultades del terreno, "impracticable desde tierra", con una orografía muy pendiente, por lo que "solo ven viable el uso de medios acuáticos y aéreos".

A las 21:00 horas se confirmó que un helicóptero de la Guardia Civil que se sumó a la búsqueda ha localizado el kayak en el mismo lugar donde se inició. Los medios acuáticos continúan buscando al joven. Además, personal del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) ha sido informado por si fuese necesario intervenir para atender a los familiares del desaparecido, así como personal de la empresa suministradora de la electricidad.

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Las consecuencias del viento

Además de este incidente, las fuertes rachas de vento también han provocado olas que han superado los 5 metros de altura en zonas de Mallorca y a puntos de Cataluña, donde se han producido decenas de incidencias en calles y viviendas en Tarragona. Aunque lo peor ya ha pasado en el norte de Cataluña, las Islas Baleares y en el norte de Huesca siguen en alerta por vientos fuertes.

En zonas como Benicassim, las calles presentan muchos destrozos en viviendas y suelos, presentándose también árboles arrancados de sus raíces fruto de las fuertes rachas de viento.

En Baleares, el temporal afecta a los barcos y el paseo marítimo, que amanecía con algunos daños en restaurantes y locales de la zona. En Girona también se han vivido estas rachas de viento con intensidad, donde los operarios continúan haciendo frente a todas las incidencias que se han registrado.