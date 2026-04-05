Continúa la búsqueda de José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido en Quintes, Asturias

Quinto día de búsqueda de José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido en Quintes, Asturias

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QuintesLos equipos de rastreo han concluido sin resultado el quinto día de búsqueda de José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido el miércoles en la localidad asturiana de Quintes y mañana, lunes 6 de abril, retomarán el operativo, ha informado la Guardia Civil.

El dispositivo, que se ha dado por finalizado sobre las 21:30 horas del domingo, se ha centrado en las cercanías de la vivienda del desaparecido, con movilidad reducida, zonas de difícil acceso y el entorno costero.

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La búsqueda de José Arias Fernández

En el operativo han participado por parte del Instituto Armado efectivos de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Rescate, el Servicio Marítimo Provincial, un helicóptero, el equipo de drones y un guía canino con perro.

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Por parte del Servicio de Emergencias (SEPA) han intervenido bomberos, la unidad canina y un helicóptero, y también voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y efectivos de la Guardería de Medio Ambiente.

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El dispositivo arrancó el miércoles después de que la hija del desaparecido alertase al 112 de que su familia buscaba al hombre desde las 15:00 horas sin resultados.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre José Arias Fernández o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.