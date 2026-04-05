Numerosos medios prosiguen por tercer día consecutivo la búsqueda del desaparecido en Jarandilla de la Vera, Cáceres

Buscan a un hombre de 74 años desaparecido en un campamento en Jarandilla de la Vera, Cáceres

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Jarandilla de la VeraNumerosos medios de la Guardia Civil, varias patrullas de Seguridad Ciudadana y voluntarios prosiguen este domingo, por tercer día consecutivo, la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido la noche del Jueves al Viernes Santo en Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Fuentes de la Guardia Civil señalan que el operativo, coordinado por el cuerpo de seguridad, se mantiene activo durante la jornada de hoy y que ya se han organizado varios grupos de búsqueda con el objetivo de lograr la localización del desaparecido "lo antes posible".

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Desaparecido la noche del Jueves al Viernes Santo

Sobre el terreno, se han desplegado numerosos medios de la Guardia Civil, varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Pegaso con drones y el Equipo Cinológico de la Guardia Civil con un perro especializado en la búsqueda de personas, además de medios de la Diputación Provincial de Cáceres con dos perros especializados.

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Asimismo, colaboran cerca de medio centenar de voluntarios, entre vecinos, familiares y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil.

La desaparición de José Antonio

Según los datos recabados, sobre las 00,05 horas del Viernes Santo se recibió aviso indicando que esta persona, llamada José Antonio, y que se encontraba alojada en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del centro, y no regresó posteriormente al lugar.

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El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.

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La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana y ha recordado que cualquier información que pueda ayudar a su localización puede comunicarse al teléfono 062.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre José Antonio o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.