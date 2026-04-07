Claudia Barraso 07 ABR 2026 - 19:05h.

Estefanía González, una mujer de 42 años, desapareció el pasado viernes en Chiclana: un testigo afirma haberla visto en Málaga

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Buscan a una mujer de 42 años que desapareció el pasado viernes en Chiclana. Se llama Estefanía González del Tango Gallardo fue vista por última vez el tres de abril sobre las tres de la tarde. La familia, quien ha denunciado su desaparición, no descarta que se haya podido marchar voluntariamente.

Su hermana ha sido quien ha comunicado su desaparición en redes sociales y ante la Policía Local. La familia de Estefanía ha reconocido a medios como ‘Diario de Cádiz’ que no descartan que se haya podido marchar por su propia voluntad, pero que no entienden su huida, por lo que han pedido la colaboración ciudadana.

Además, han explicado que cualquier información puede ser clave para dar con el paradero de la mujer. De la misma manera, la Policía Local de Chiclana, los agentes de la Guardia Civil y la asociación SOS Desaparecidos han activado una alerta y establecido un operativo de búsqueda para poder encontrar a Estefanía lo antes posible.

Un testigo dice haberla visto en Málaga

La familia no ha aclarado por qué creen que Estefanía podía haber huido voluntariamente e incluso han quedado impactados de conocer la noticia de su desaparición. Solicitan que, cualquier persona que haya podido verla o tenga alguna información sobre ella, lo comuniquen al número de teléfono que han compartido o se pongan en contacto con las autoridades competentes.

Los hechos fueron denunciados ante las autoridades ayer, lunes 6 de abril y la última vez que se la vio fue el viernes en Chiclana. Estefanía tiene 42 años, tiene el pelo castaño oscuro, complexión corpulenta, mide 1,65 metros y es madre de dos hijos. Por el momento, la única información que los agentes tienen de ella es que un testigo ha afirmado haberla visto en Málaga. Hasta allí se han trasladado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.