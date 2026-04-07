Los Bomberos y la Policía han identificado a la mujer que desapareció el pasado sábado tras caer de una lancha con su marido

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Una mujer estadounidense que presuntamente cayó por la borda en un paseo en lancha con su marido en Bahamas el pasado fin de semana ya ha sido identificada. Se trata de Lynette Hooker, procedente de Onsted, Michigan, que la noche del 4 de abril se dirigía desde Hope Town a Elbow Cay, en una pequeña lancha neumática con su esposo.

Según un informe de la Policía de Bahamas, la mujer “cayó por la borda”. Ahora ha sido identificada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Rescate de Hope Town. Se estima que su edad es de 55 o 56 años.

Según informaron las autoridades a los medios de comunicación, su marido declaró que se dirigían de regreso a su yate cuando ella desapareció en medio del mal tiempo.

Según la policía, "fuertes corrientes la arrastraron posteriormente y su marido la perdió de vista". La policía explica que ella tenía las llaves de la lancha consigo, dejándola sin energía. El esposo de Hooker remó hasta la orilla y alertó de lo sucedido sobre la madrugada del 5 de abril.

La investigación continúa su curso y aún no está claro si Hooker llevaba puesto el chaleco salvavidas. Por el momento no ha sido localizada.