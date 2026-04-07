Detenido tras encañonar a un policía local con un arma de fuego en Mijas, en Málaga

Un hombre es detenido en Mijas tras encañonar a un agente y huir, en un operativo que terminó con su reducción

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Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Mijas tras protagonizar un grave incidente con arma de fuego durante una actuación rutinaria de vigilancia, en la que llegó a encañonar a un agente antes de huir a pie.

Los hechos se produjeron cuando los policías detectaron un vehículo circulando a gran velocidad, lo que levantó sospechas y motivó su intervención. El coche se detuvo de forma brusca y el copiloto, encapuchado, con guantes y en actitud sospechosa, salió rápidamente y trató de continuar la huida en otro vehículo estacionado en la zona.

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Huida, amenaza y detención

Al ser requerido por un agente para su identificación, el individuo reaccionó de forma violenta y sacó un arma de fuego, apuntando directamente al policía, lo que elevó la gravedad de la situación. El agente desenfundó su arma reglamentaria, momento en el que el sospechoso, nervioso, arrojó el arma y emprendió la huida a pie, mientras el conductor del primer vehículo lograba escapar.

Se inició entonces una persecución a pie que culminó en una zona de matorrales, donde el individuo intentó ocultarse. Allí se produjo un forcejeo violento, en el que el sospechoso agredió a los agentes y opuso una fuerte resistencia, aunque finalmente fue reducido y detenido.

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La intervención permitió además recuperar el arma de fuego, que el detenido portaba sin la correspondiente licencia, en un suceso que pone de relieve el riesgo al que se enfrentan los agentes en este tipo de actuaciones.