La hija del acusado declara en Ceuta que su padre es un “maltratador y asesino” y niega que el disparo a su madre fuese accidental

Decretan la libertad provisional al policía local de Ceuta acusado de matar a su mujer: declaran nula la sentencia anterior

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La hija del agente de la Policía Local acusado de matar de un tiro a su mujer en su domicilio en Ceuta ha declarado este martes que su padre es un "maltratador y un asesino", negando que el disparo que acabó con la vida de su madre fuese accidental.

Así lo ha expresado durante su declaración en el juicio que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, donde se vuelve a juzgar al policía después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenara repetir el proceso por falta de motivación del veredicto. El acusado fue condenado a 35 años y 6 meses de prisión.

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Un testimonio clave y contundente

La hija ha declarado tras un biombo y ha calificado a su progenitor como "maltratador y asesino". "No es un enfermo mental, es un maltratador", ha afirmado la joven, que tenía 17 años en el momento de los hechos, en 2022.

Ha señalado que su madre era "víctima directa" de violencia física y psicológica, describiendo una relación marcada por "gritos, insultos y peleas".

El relato del crimen

La joven ha recordado que el día de los hechos escuchó una discusión desde su habitación, relacionada con la pérdida de una cita médica. "Lo vi cogiendo el arma y cargándola", ha relatado.

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"Disparó a mi madre con cara de odio, me empujó, volvió a intentar dispararla y ahí le bajé el brazo", ha explicado, detallando cómo intentó interponerse para proteger a su madre.

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Finalmente, ha narrado entre lágrimas los últimos momentos: "Volví corriendo, me resbalé, mi madre me dijo que llamara al 112, le dije te amo y me fui a llamar".