Claudia Barraso 12 MAR 2026 - 17:52h.

El policía local de Ceuta acusado de matar a su mujer saldrá de prisión el próximo viernes tras declarar nula la sentencia anterior

Un jurado popular declara culpable a un policía local de Ceuta del asesinato de su mujer: se enfrenta a 42 años de prisión

El Policía Local de Ceuta, Alonso G.D, acusado de matar a su mujer en el domicilio familiar, quedará en libertad este viernes 13 de marzo tras haber cumplido cuatro años en preventiva, según ha dictaminado en un auto el magistrado de la Audiencia.

La Audiencia ha decidido poner en libertad al acusado al cumplir cuatro años en prisión preventiva. Las medidas cautelares que se le han impuesto son la prohibición de estar y residir en Ceuta, a excepción de los días en los que se celebre el juicio, además de su comparecencia de nueve de la mañana a 12:00 en las dependencias de la Policía Nacional en la ciudad en la que resida hasta que se produzca el juicio.

Además, se le ha prohibido abandonar el territorio nacional, por lo que ha tenido que entregar el pasaporte y no podrá solicitar otro. Tampoco podrá acercarse a sus hijos a menos de cien metros, como comunicarse con ellos, es decir, no podrá tener contacto con ellos ni a través de terceras personas, según informa 'El Faro de Ceuta'.

Las medidas cautelares

Al haber cumplido la prórroga de cuatro años, deben ordenar su puesta en libertad, dado que no ha dado tiempo a que se celebre el nuevo juicio. El TSJA declaró nulo el anterior veredicto y dictaminó que se desarrollase otras sesiones con un jurado y magistrado diferente. Las medidas cautelares han sido impuestas teniendo en cuenta el impacto que puede producir su salida de prisión en las víctimas, sus hijos, así como su elevado riesgo de fuga.

El próximo 7 de abril se espera que comiencen las sesiones de juicio y tendrá que volver a comparecer con los testigos y dar de nuevo su propio testimonio de los hechos. El crimen se produjo en marzo de 2022 en la barriada de Parques de Ceuta, en la casa donde residía tanto él como la fallecida. Cuando los agentes encontraron la escena, el acusado iba vestido con el uniforme de agente local, ya que poco antes del suceso, había abandonado su puesto de trabajo en el mercado de San José.