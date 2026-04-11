Los bomberos están trabajando desde el exterior ante el riesgo de que la estructura colapse y se derrumbe

El fuego ha comenzado pasadas las cuatro de la madrugada y han resultado heridas leves nueve personas

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BarcelonaLos bomberos trabajan esta mañana de sábado desde el exterior del edificio que alberga el reactor incendiado de madrugada en una industria farmacéutica en Mollet del Vallès (Barcelona) ante el riesgo de que la estructura colapse y se derrumbe, han informado a EFE fuentes de ese cuerpo de emergencias.

El fuego ha comenzado pasadas las cuatro de la madrugada en un reactor de etinol y etanol de la empresa Euromed, en el que han resultado heridas leves nueve personas.

Riesgo de derrumbe

En el lugar trabajan esta mañana trece dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con especialistas en estructuras, con los que están revisando el estado en el que se encuentra la edificación que alberga en su interior el reactor que ha desencadenado el fuego, ya que presenta signos de derrumbe.

Esa circunstancia impide que los efectivos del cuerpo puedan acceder al interior de la edificación, en la que a lo largo de esta mañana se han declarado tres conatos más de incendio, dos de los cuales han sido sofocados por los bomberos desde el exterior de la nave.

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Los bomberos, por otro lado, continúan trabajando en la inspección del alcantarillado para descartar que se haya registrado alguna fuga de productos químicos.

Los servicios de emergencias, por otro lado, han reabierto los accesos al polígono en el que está enclavada la industria, según las mismas fuentes.

Por su lado, Protección Civil ha activado esta madrugada el plan de riesgos químicos.