Óscar Freire, a su exmujer a la salida de misa: "Te estás acostando con todo el mundo"

Claudia Barraso 13 ABR 2026 - 18:55h.

Óscar Freire increpó a su exmujer a la salida de misa delante de varias personas: "Te estás acostando con todo el mundo"

El exciclista Óscar Freire, condenado por un delito de vejaciones injustas a su expareja: "Siempre ha sido muy controlador"

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Óscar Freire ha sido condenado a nueve días de localización permanente y se le ha impuesto una orden de alejamiento de seis meses sobre su exmujer en un juicio rápido que se ha celebrado este lunes. El exciclista fue detenido este domingo tras acercarse a la demandante para comenzar a increparla delante de más testigos.

Según han cuentan desde el programa ‘El tiempo justo’, se ha confirmado en el juicio rápido celebrado este lunes por la mañana que Óscar Freire se acercó a su exmujer a la salida de misa y delante de varias personas le dijo “te estás acostando con todo el mundo”. Una escena que protagonizó el acusado tras haberse sentado al lado de la denunciante y haber intentado retenerla a la fuerza. Los hechos han sido reconocidos por Freire, que aceptaba la condena impuesta por el juzgado de Torrelavega.

El testimonio de la exmujer de Óscar sobre su matrimonio

La exmujer demandó lo ocurrido a la salida de misa ante la Guardia Civil de Torrelavega, quienes detuvieron a Óscar Freire por la tarde. Ambos estuvieron casados durante 20 años y desde 2023 su relación comenzó a deteriorarse a pesar de que la mujer afirma que el exciclista "siempre ha sido muy controlador durante toda la relación", pero que llegó a normalizar la situación.

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Confesaba que sufría “un acoso continuo” y que su exmarido le llegó a colocar micrófonos en el coche, en casa y controlaba sus redes sociales. Calificó al acusado de “celoso y posesivo” y que siempre ha hecho que se sienta “de menos” en lo económico, haciendo además comentarios sobre su físico. Sin embargo, a partir de 2023 las discusiones se volvieron “más violentas” y que se producían incluso delante de los tres hijos que tuvo con él, dos de ellos todavía menores.

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El último conflicto, a las puertas de la iglesia y frente a varios testigos

De la misma manera, ha confesado que el exciclista mantenía relaciones sentimentales con otras mujeres cuando todavía estaban juntos y que llegaba a manipularla cuando era descubierto. “Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar”. No se escondía a la hora de serle infiel, sino que le contaba lo que sucedía con las otras mujeres, obligándola a “realizar prácticas sexuales que hacía con sus amantes”.

La última discusión se produjo a la salida de la iglesia de Puente San Miguel. Ella explica que Freire entró después y que, aunque estaban sentados separados, él se cambió y se puso a su lado. La demandante le dijo que no era el lugar y que quiso levantarse para irse, pero que Freire le agarró “fuertemente” el brazo y le obligó a sentarse junto a él de nuevo. Ya a la salida, la exmujer intentó llamar al hermano del acusado, pero este le quitó el teléfono y comenzó a increparla.