Malena Guerra 13 ABR 2026 - 16:30h.

La Guardia Civil trata de determinar si las pruebas recogidas en el zulo de la casa de Óscar coinciden con los restos hallados en el cuerpo de Esther López

Hallan un zulo en la antigua casa de Óscar, el principal sospechoso por la muerte de Esther López

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El hallazgo de un zulo en la casa de Óscar Sanz, principal sospechoso en el caso de Esther López, ha dado un giro a toda la investigación. Es un pequeño espacio en la vivienda familiar que ha descubierto el nuevo propietario de la casa. Estaba bajo una trampilla y debajo de las camas.

El hombre que compró la casa de la urbanización El Romeral de Traspinedo, en Valladolid, ha descubierto el zulo tras hacer unas reformas. El reportero Álvaro Lantada, frente a la fachada de la que fue la vivienda del sospechoso, explica que ese acceso estaba "más o menos oculto, debajo de unas literas": "Es una especie de bodega, una construcción relativamente frecuente".

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"La urbanización se encuentra a tan solo viarios kilómetros de Traspinedo, en Valladolid. Este acceso se ha encontrado cuatro años después del trágico suceso. Las autoridades tratan de saber si este zulo estará relacionado o no con el crimen de Esther López". Un crimen del que Óscar Sanz era sospechoso principal ya que estuvo con la mujer antes de que muriese unas horas después.

Tratan de averiguar si escondió a Esther en ese zulo

Los agentes a cargo de la investigación tratan de averiguar si los días en los que murió Esther, Óscar tenía acceso a esa especie de bodega. La trampilla de acceso es diminuta y está oculta por las baldosas. Al pequeño cuarto bajan unas escaleras, también muy estrechas.

En su día, los investigadores no vieron el cuarto que todo apunta a que se usaba como bodega, según confirma el testimonio de algunos vecinos que conocían a la familia: "La tienen desde hace 30 años la bodega", "era una bodega, la tenían para comer, merendar o lo que sea".

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La Guardia Civil hará una inspección ocular para determinar si los restos biológicos que recojan son compatibles con la pintura azul o las fibras sin origen conocido que encontraron en la ropa de Esther. Si las pruebas diesen positivo, reafirmará que el cadáver de la mujer estuvo allí. Más pruebas en contra de Óscar que se suma a los restos de ADN que encontraron en el maletero de su vehículo.

Murió un día después del atropello

La UCO reconstruyó los hechos con el GPS del móvil del acusado y con su vehículo ya que se le conectó el bluetooth a la hora que los agentes creen que atropelló a la víctima. Las primeras hipótesis apuntan a que Óscar cargó con el cuerpo sin vida de la mujer, quien murió al sufrir un shock después de estar horas gravemente herida por hipotermia y el consumo de tóxicos.

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Lo que tratan de resolver es dónde estuvo Esther desde que fue atropellada hasta que finalmente murió. La UCO explica que terminó falleciendo un día después, concretamente a las 21:21 horas de la noche y que tras ello, Óscar llevó su cadáver hasta la cuneta donde fue encontrada.