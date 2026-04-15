Claudia Barraso 15 ABR 2026 - 14:35h.

La Fiscalía de Valencia solicita dos años de cárcel para el acusado de un delito de agresión sexual tras 'perrear' sin consentimiento a la demandante

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Piden dos años de cárcel para el joven de 23 años acusado de un presunto delito de agresión sexual tras un contacto físico durante un ‘perreo’ que la denunciante asegura que no consintió. Los hechos se produjeron en la discoteca ‘Mislata’, en Valencia, hace un año.

Ambos coincidieron en una discoteca y, según ha denunciado la víctima, el joven se acercó por detrás y la sujetó por las caderas, rozando sus genitales contra sus nalgas a través de la ropa. La mujer interpretó esta acción como una invasión de su libertad sexual y decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil unos días después de la presunta agresión.

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La Fiscalía de Valencia ha considerado que, a pesar de no implicar tocamientos directos con las manos en las zonas íntimas, tiene una clara connotación sexual y se produjo sin consentimiento, por lo que solicitan hasta dos años de cárcel para el acusado. Además, pide tres años de libertad vigilada e imponer una orden de alejamiento de 500 metros y una indemnización de 1.000 euros.

La defensa sostiene que bailaban de manera voluntaria

Por otro lado, la defensa del acusado sostiene que ambos estaban bailando de manera voluntaria y que ese acercamiento y roce forma parte del ‘perreo’ consentido. De la misma manera han afirmado que, en caso de que se apreciase algún comportamiento inapropiado, encajaría con una infracción leve más que un delito penado con prisión.

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La joven acudió a denunciar la presunta agresión sexual dos días después de haber acudido a la discoteca en la que se produjeron los hechos. Ante los agentes relató cómo sucedieron los hechos, explicando que no conocía de nada al acusado y que de repente se acercó a ella y le pegó los genitales a las nalgas mientras le sujetaba por las caderas. Además, afirmó que ella en ningún momento le había dado el consentimiento para bailar con él.