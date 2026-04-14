Los hechos ocurrieron en la calle Jacaranda después de que una persona alertase al servicio de emergencias 112

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La Guardia Civil ha detenido en Mijas a un hombre por un presunto delito de agresión sexual en grado de tentativa. El arrestado intentó forzar a una mujer en el interior de un local, según indica 'SUR'. La víctima pudo zafarse de la violación tras golpear al sospechoso con una botella de cabeza.

Los hechos ocurrieron hace unos días en la calle Jacaranda después de que una persona alertase al servicio de emergencias 112 tras haber escuchado varios golpes y gritos de auxilio de una mujer. El particular aseguró que temía que pudiera estar en apuros.

El hombre la metió en un local y no la dejaba salir

Cuando los agentes llegaron al lugar, vieron a una mujer que corría desesperada. La víctima le relató a las autoridades que un hombre con el que había estado tomando unas copas la había metido en un establecimiento y se negaba a dejarla salir con la intención de agredirla sexualmente.

Ambos se habían conocido durante la noche y presentaban síntomas de embriaguez. Según el relato de la víctima, el hombre la había invitado a unas copas y quiso sobrepasarse con ella. Pero, ante la negativa de la mujer, este supuestamente trató de consumar la agresión por la fuerza.

La mujer cogió una botella y se la rompió en la cabeza para huir

La víctima afirmó que el individuo pretendía realizar actos en contra de su voluntad y que, al ver que no podía huir, cogió una botella y se la rompió en la cabeza y le provocó una herida en la cabeza. El centro coordinador del 112 también movilizó a los servicios sanitarios del 061 y al Teléfono de la Mujer tras recibir la llamada.

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La Guardia Civil procedió al arresto del hombre que se encontraba en las inmediaciones por un supuesto delito de tentativa de agresión sexual. El sospechoso, que estaba bajo los efectos del alcohol, intentó justificar sus hechos diciendo que la había invitado a unas copas.