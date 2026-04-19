Muere mujer y resulta herido un hombre tras una colisión frontal entre dos turismos en Medina Sidonia, Cádiz

La fallecida es una mujer de 75 años

Según los testigos, uno de los vehículos se salió de la vía e impactó frontalmente contra otro

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CádizUna mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado este pasado sábado por la noche en la A-2235, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Pasadas las 22,30 horas de la noche de este sábado se atendieron en el teléfono de emergencias 112 varias llamadas que alertaban de la colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 3 de la carretera A-2235. Según los testigos, uno de los vehículos se salió de la vía e impactó frontalmente contra otro, ocupando la calzada.

Una mujer de 75 años de edad, la víctima

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de Bomberos y Mantenimiento de la Vía.

Fuentes sanitarias han confirmado que a causa del accidente ha fallecido una mujer de 75 años de edad. Además, un hombre de 36 años ha resultado herido y evacuado al hospital de Puerto Real.

Pasada la medianoche, la circulación quedó normalizada tras la retirada de los vehículos y la limpieza de la vía.