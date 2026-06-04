El padre biológico de la bebé muerta tras sufrir quemaduras en Sevilla pedirá prisión para la expareja de la madre de la niña

La bebé muerta en Sevilla tras bañarla la pareja de su madre falleció tras su sexta operación de injerto de piel: tenía el 60% del cuerpo quemado

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SevillaEl juez número once de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla tendrá que resolver dos peticiones de ingreso en prisión provisional para el hombre que causó quemaduras a una bebé en Sevilla cuando la bañaba y que, desafortunadamente, le provocaron la muerte. Según ha informado el periódico 'ABC', "además de la futura petición de la madre en ese sentido, a formalizar la próxima semana, el padre prevé hacer lo mismo después de haberse personado ya en las actuaciones".

La petición del padre de la bebé se suma a la presentada por la madre de la niña y expareja del hombre que la bañó y le causó estas lesiones mortales. El letrado responsable de la representación procesal de la familia materna, Agustín Santana, confirmaba que el entorno de la menor se ha personado como acusación particular en la causa tras la apertura de diligencias previas por parte del Tribunal de Instancia de Sevilla. El asunto se encuentra actualmente en manos del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

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La niña murió tras su sexta operación de injerto de piel

Ahora, la Policía Nacional investiga la muerte de la bebé de 16 meses. La pequeña sufrió quemaduras del 60% de su cuerpo y permaneció ingresada dos meses. Tuvo que ser sometida a varias intervenciones porque ingresó con quemaduras por todo el cuerpo. La bebé falleció el viernes 29 de mayo durante su sexta intervención de injerto de piel.

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"Presuntamente, la pareja de la madre estaba bañando a la niña. En ese momento se escuchó un llanto, acudió la madre para ver qué estaba pasando y vio que su hija tenía quemaduras en el 60% de su cuerpo. La cogió, la llevó al hospital y fue el hospital el que dio parte a la Policía Nacional. Él ya ha declarado en calidad de investigado. Ahora que la niña ha fallecido tendrá que volver a declarar. En su primera versión ha dicho que todo fue un accidente y que todo ocurrió cuando se fue a coger una toalla. Todas las hipótesis están abiertas", informa desde Sevilla Tatiana Domínguez.

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¿Caso de violencia vicaria?

No obstante, 'Diario de Sevilla' informa gracias a fuentes de la investigación que, hasta el momento, los agentes no han encontrado ningún tipo de indicio que apunte a que se haya producido un nuevo caso de violencia vicaria.

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"No hay constancia de que se haya presentado ninguna denuncia por violencia de género de la madre al que entones era su compañero sentimental –que no es el padre biológico de Leyre– y que quien se encontraba bañando a la niña", indican desde el periódico tras haber consultado a fuentes de la investigación.

La madre de Leyre cree que su pareja la quemó por celos hacia sus cuidados a la niña

Por su parte, la madre de la bebé del municipio sevillano de Bormujos ha detallado que su pareja, a quien apunta la familia como presunto autor de los hechos, habría quemado a la niña con agua caliente durante un baño por "celos" hacia la atención que la madre depositaba en sus cuidados, así como al contacto que mantenía con el padre de la menor.

"Esto sucedió un Lunes Santo. Ese mismo día, él estaba muy raro. No me miraba a la cara. Habíamos discutido hace unos días. Ahora mismo creo que pudo hacerlo por celos, por celos hacia los cuidados que le dedicaba a mi hija", ha expresado en declaraciones a medios de comunicación la madre de la menor, Andrea Burdalo.

"Estuve con él unos siete meses. Todo fue bien al principio, pero después observé que tenía celos. Celos hacia mi hija, hacia la atención que yo le dedicaba. De hecho, decidí que mi hija no iba a entrar en su casa, porque no compartía las actitudes que él mismo tenía hacia su hijo", ha relatado.

A juicio de la familia, los hechos responden a cierta intencionalidad por parte de este varón, debido a la magnitud y características de las quemaduras. "Si hubiese sido un accidente, mi niña habría aparecido con quemaduras en los brazos o en las piernas. Pero estaba quemada hasta en los párpados, en las córneas. Tenía unas secuelas muy graves. Yo al principio no podía creer lo que veía", ha argumentado la madre.