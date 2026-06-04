El camionero implicado en el accidente de Elgoibar hacía a diario la ruta donde murieron cinco policías forales de Navarra

La historia de Fermín, Jesús, Miguel, Miguel Antonio y Juan, los agentes forales fallecidos en el accidente de Elgoibar

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El conductor del camión cisterna implicado en el accidente en el que fallecieron cinco agentes de la Policía Foral de Navarra en la localidad guipuzcoana de Elgoibar realizaba ese trayecto de forma habitual. Según ha relatado la responsable de la empresa Dabatrans, con sede en la localidad vascofrancesa de Mouguerre, el chófer "hace esa ruta a diario" y conocía perfectamente el itinerario entre Francia y el País Vasco.

Así lo recogen fuentes como 'Diario Vasco'. El siniestro se produjo este miércoles en la AP-8, a la altura de Elgoibar, cuando el camión que conducía terminó arrollando la furgoneta en la que viajaban los cinco agentes. El conductor francés, que resultó herido leve, fue trasladado al Hospital del Alto Deba y posteriormente recibió el alta médica, mientras trata de reconstruirse la secuencia de unos hechos que han dejado una profunda conmoción.

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Un conductor en estado de shock tras el accidente

El chófer del camión contactó con la empresa pocos minutos después del accidente. Según el testimonio de la responsable de Dabatrans, lo hizo "en estado de shock" y visiblemente afectado por lo ocurrido, rodeado de una escena que él mismo describía como devastadora. Actualmente, sigue muy afectado.

El conductor relató a su empresa que había intentado reaccionar al percatarse de la situación en la vía, pero no pudo evitar la colisión. "Ha intentado esquivar el coche, pero no ha podido", resumía la responsable de la compañía al rotativo citado.

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Tras el impacto, el transportista se encontraba desorientado y herido, aunque consciente de la gravedad del siniestro. La empresa insiste en que su reacción fue la de un trabajador "en pánico" ante un suceso inesperado en una vía de alta circulación.

Una ruta habitual y una empresa familiar

La empresa Dabatrans, ubicada cerca de Baiona, cuenta con una flota de 13 camiones y es de carácter familiar. Según su responsable, el conductor implicado es un trabajador con experiencia y de plena confianza, que llevaba años realizando esa misma ruta.

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El trayecto entre Francia y el País Vasco forma parte de su actividad diaria. En esta ocasión, el camión transportaba azúcar con destino a una planta en Leioa, en un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros que el chófer realizaba de forma habitual.

Desde la compañía subrayan que no tenían constancia de incidencias previas y que el conductor "es serio y muy profesional", insistiendo en su trayectoria dentro del equipo.

Investigación abierta y dolor institucional

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la AP-8. El conductor deberá prestar declaración en el marco del atestado, mientras la empresa ha mostrado su disposición total a colaborar con las autoridades. En cuanto a la titularidad del vehículo, las primeras informaciones de agencias y distintos medios sitúan el camión en la empresa francesa Transports Labouriaux, aunque la estructura empresarial del servicio y la relación contractual del conductor no han sido detalladas de forma oficial. Dabatrans sería la responsable del camión y del servicio del conductor.

Las instituciones han expresado su conmoción por lo ocurrido en Elgoibar. El jefe de la Policía Foral de Navarra, Iván Ortueta, ha pedido apoyo para las familias de las víctimas y ha subrayado que "es el momento de arropar a las familias y de darles todo el soporte que podamos".

Los cinco agentes fallecidos -Fermín Sola Barrena, Jesús Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Miguel Antonio D’Entremont Jiménez y Juan Martín Domínguez Villar- viajaban hacia una jornada de trabajo conjunta con la Ertzaintza en Iurreta cuando su vehículo chocó contra la mediana y quedó en mitad de la carretera, siendo arrollado posteriormente por el camión. Lo sucedido ha causado una gran consternación.