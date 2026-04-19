Los hechos ocurrieron tras una pelea en la vía pública con la participación de varias personas

El caso, que investiga la División de Investigación Criminal (DIC), está bajo secreto judicial

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Barcelona Un hombre de 53 años ha muerto a causa de las heridas sufridas a raíz de una pelea en la vía pública durante la pasada noche en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Los hechos sucedieron poco antes de las diez y media de la noche en la plaza de Meguidó de Barcelona, donde comenzó una pelea en la vía pública con la participación de varias personas.

La División de Investigación Criminal investiga lo ocurrido

La Policía catalana y la Guàrdia Urbana de Barcelona desplazaron varias dotaciones al lugar, donde encontraron a un hombre herido de gravedad.

La víctima fue trasladada por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un centro hospitalario, donde finalmente murió.

El caso, que investiga la División de Investigación Criminal (DIC), está bajo secreto judicial.