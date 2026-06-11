Celia Molina 11 JUN 2026 - 06:00h.

Tras pasar por Barcelona, el pontífice viajará a las Palmas y Tenerife, donde conocerá de primera mano el drama de la migración

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Después de haber hablado claramente del drama migratorio mundial en el Congreso de los Diputados, donde dijo: "Muchos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos", León XIV escuchará de primera mano la historia de los inmigrantes que, cada día, llegan en cayuco a las Islas Canarias.

Para agrandar su conciencia sobre un tema tan actual y complejo, que le preocupa seriamente, un sacerdote de El Hierro se trasladará hasta Tenerife para que el papa le atienda y le escuche. Se trata de Darwin Rivas, un cura de origen venezolano que llegó al cabildo hace seis años, en plena pandemia del coronavirus y que se unió a la ONG Corazón Naranja, cuya misión principal es ayudar a aquellas personas que arriesgan su vida en el mar para llegar a una tierra más segura.

Darwin Rivas, un cura que vive en 'El Hierro' desde 2020

Dicha asociación recibió en 2025 una subvención de 15.000 euros por parte del Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal de El Hierro, para garantizar la atención humanitaria inmediata a las personas migrantes que llegan a la isla durante las primeras 72 horas de su custodia. Y Darwin, por su excelente trabajo relacionado con las pateras, fue condecorado con la Cruz Blanca de la Policía Nacional Española.

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Como sacerdote y voluntario, Darwin conoce muy bien la realidad de esos migrantes que llegan, "totalmente desorientados" al puerto de La Restinga: "Aunque al principio no verbalizan nada, con el paso del tiempo se comunican y te cuentan la herida física y moral que traen tras haber visto morir a sus hijos, a sus parejas, a sus vecinos", ha declarado Darwin en una entrevista en RTVE previa a su histórico encuentro con el pontífice.

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"León vivirá más de cerca lo que pasa en la isla"

Nervioso por la cercanía del momento, este cura sabe bien lo que quiere transmitirle: "Que viva más de cerca lo que está pasando aquí en la isla, el trabajo que aquí se realiza y las historias de ellos, los verdaderos protagonistas, los que están llegando desde África. La historia del dolor humano de los que han perdido su vida en el mar y la de su agradecimiento, pues solo por indicarles dónde está el baño, dónde van a comer, te hablan con los ojos y eso llena el corazón", añade.

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Así, Darwin tendrá el privilegio de hablar con León XIV unos tres minutos, en el marco de los actos sobre la inmigración que están agendados en la vecina Tenerife. Emocionado por la cita, el sacerdote sabe de sobra que "la visita del papa no va a cambiar el mundo, pero sí va a dar esperanza y alegría".

Prevost, que también vivió como inmigrante estadounidense en Perú, llegará al archipiélago este jueves 11 de junio, alojándose en el Palacio Episcopal de Las Palmas ese mismo día y viajando a Tenerife el día 12. Allí terminará del todo su visita a España, pues cogerá un vuelo de vuelta a Roma desde la propia isla.