Maitena Berrueco 11 JUN 2026 - 05:30h.

El objetivo es recorrer más de 500 kilómetros en silla de ruedas y llegar el día 11 a Getafe

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Vitoria-GasteizLa llamada de la web de Informativos Telecinco obliga al vitoriano Rubén Zulueta y al bilbaíno José Ignacio Fernández a hacer un alto en el camino, a 16 kilómetros de Segovia, "en mitad de la nada". La etapa de hoy, para estos dos amigos con distrofia muscular, a bordo de sus sillas de ruedas eléctricas termina en San Lorenzo del Escorial, “pero no sé cuando llegaremos porque hemos querido atajar pero un agricultor nos ha dicho que vamos mal”, explica Rubén.

Un puerto peligroso les obliga a recular y buscar un camino alternativo en su ambicioso reto por llegar, el próximo 11 de junio, a Getafe, tras haber recorrido más de 500 kilómetros, en silla de ruedas, para visibilizar las enfermedades raras. De Vitoria a Roma en silla de ruedas: el reto para visibilizar ante el papa Francisco las enfermedades raras

El desafío es “duro”, porque “pasamos muchas horas sentados” y circulando por caminos pedregosos, “en los que el cuerpo sufre mucho”. Hace ocho días que salieron desde la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria y el cansancio empieza a hacer mella, aunque la ilusión de esta pareja de amigos es inquebrantable.

500 kilómetros a 19 km/h

A 19 kilómetros por hora recorrer más de 500 kilómetros requiere de “paciencia”. En este viaje, la enfermedad degenerativa que ambos padecen “es una compañera más de viaje”. La distrofia muscular que a Rubén, de 52 años le diagnosticaron con “cuarenta y pico” y a José Ignacio con solo 25 años no tiene cura ni tratamiento, “la musculatura se debilita, dejas de caminar y cada vez va a peor”. Sin embargo, ninguno de los dos está dispuesto a que la enfermedad les pare: “Somos las personas del mundo que más kilómetros hemos hecho en silla de ruedas eléctrica”, apostilla. En la sombra, pero imprescindible, la labor de Antonio que en su furgoneta les va prestando por el camino el servicio técnico que necesiten sus amigos.

Se conocieron hace 11 años en un camping y juntos se han convertido en el alma de CaMinus, una asociación alavesa sin ánimo de lucro que lleva más de 5.000 kilómetros recorridos en diversos retos solidarios y más de 55.000 euros donados, a la Fundación Isabel Gemio, para financiar la investigación de diferentes enfermedades raras.

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¿Porqué Getafe?

La razón es que fue una empresa de la localidad madrileña la que les lanzó el reto de cubrir la distancia entre Vitoria y Getafe en solo 11 días, para conmemorar su 30 aniversario. "¿A qué no hay narices? Y nos pusimos en marcha", bromea Rubén. A cambio Reatrans, la firma que se encarga de adaptar vehículos para personas con movilidad reducida, donará 30 euros por kilómetro recorrido, es decir, 12.000 euros.

El reto, “perfectamente planificado”, salvo porque los caminos, “los vamos eligiendo sobre la marcha”, para aportarle el punto de aventura pero sobre todo, “para no llevarnos decepciones, con sorpresas imprevistas como escaleras u obstáculos insalvables para nuestras sillas”. A pesar de la complejidad de la empresa, el mayor escollo lo encuentran a la hora de planificar los alojamientos en los que van a pernoctar durante el viaje. “La última noche hemos dormido en un hotel con habitación adaptada, en la que no cabíamos con la silla de ruedas para entrar al baño”. Un problema que “es parte de nuestro día a día”, lamentan.

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Cuando terminen su etapa hasta San Lorenzo del Escorial, por delante solo les quedará llegar a Alcorcón y por último, a Getafe. Su última parada, por ahora. Si algo ha demostrado, hasta ahora, CaMinus es que siempre está en marcha.