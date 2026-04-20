El docente tenía más de 100.000 archivos de contenido pedófilo y también lo distribuía a través de Internet

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BarcelonaUn profesor de un centro de Educación Primaria ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, por tener y distribuir pornografía infantil en línea.

Según han precisado las autoridades en un comunicado, el implicado tenía más de 100.000 archivos de contenido pedófilo y también lo distribuía a través de Internet.

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El profesor detenido en Santa Coloma de Gramenet almacenaba gran cantidad de material pornográfico infantil

La investigación que ha permitido su detención arrancó cuando los policías descubrieron durante un rastreo de redes a una persona compartiendo material pornográfico que involucraba a menores de edad a través de redes eDonkey (P2P), la cual, a su vez, distribuía cientos de archivos relacionados con el abuso sexual infantil.

El detenido, que en ese entonces se encontraba de baja, utilizaba una de las redes en línea más usadas en España, donde usuarios de cualquier lugar del mundo pueden ponerse en contacto y de este modo realizar descargas, así como compartir archivos de cualquier tipo.

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Siguiendo su pista, los investigadores lograron identificar y localizar al presunto responsable y se procedió a realizar la entrada y registro para poder detenerlo. Así, descubrieron que almacenaba contenido pornográfico infantil con una capacidad superior a 3 TB.

Durante los registros, además, se le incautaron hardware informático y dispositivos de almacenamiento masivo.