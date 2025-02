Uno de los factores más comunes para empezar a consumir este tipo de imágenes es la curiosidad : "Hay chavales de 15 o 17 años que miran pornografía de su franja de edad. Eso no es delito, pero si profundizas, si sigues viendo pornografía de personas de 15 o 17 años a medida que pasan los años, allí tenemos un problema".

Por contra, la reacción de los pedófilos es no negar los hechos: "Incluso hay muchos que tienen remordimientos y tienen la necesidad de que, en el momento que entramos en su casa, decirlo todo. Saben que no está bien , evidentemente lo saben".

"Tienen hijos en casa de la misma edad de algunas de las víctimas de los vídeos, pero saben separarlo. Hay gente que no le ve o no analizan la gravedad de lo que está pasando en el otro lado de la pantalla", han expresado.

"No son conscientes del delito. Los sexualizan muy pronto y esos comportamientos se normalizan", han añadido, y al ser preguntados por cómo identifican a las víctimas, han respondido que si son de países lejanos no pueden hacer nada, pero si ven que pueden ser del entorno del pedófilo, se les pregunta a ellos mismos --muchas veces contestan-- y, si no, se enseñan fotografías de la víctima al entorno.