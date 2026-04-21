Condenado a once años y un día por agresión sexual continuada a la hija menor de su pareja en Huelva

La pena privativa de libertad y tendrá que indemnizar a la menor con 5.000 euros por los daños morales causados

Los gritos de Julio César, el asesino de Teotihuacán, a los turistas: "Esto se hizo para sacrificar, no para hacer fotitos"

Compartir







La Audiencia Provincia de Huelva ha condenado a once años y un día de cárcel a un hombre al considerarle autor de agresión sexual continuada ente julio y agosto de 2023 a la hija menor, contaba 13 años en aquel momento, de la que era su pareja y con la que convivía en el mismo domicilio de un municipio de la provincia onubense.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, se considera probado que el condenado aprovechaba los momentos en que menor de edad y él se encontraban solos en el domicilio para "con ánimo libidinoso" tocarle partes de su cuerpo a la menor, así como que estos episodios se repetían en el bar que el procesado regentaba en el pueblo.

PUEDE INTERESARTE Aparece el cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido hace una semana en Arenas de Cabrales, Asturias

Asimismo, señala que, aprovechando que la menor se hallaba sola en la casa y "mientras ésta se encontraba cambiándose de ropa, se le acercó rápidamente" y le realizo diversos tocamientos sexuales, "consiguiendo zafarse la menor".

El condenado continua realizándose a sí mismo prácticas sexuales delante de ella

Del mismo modo, apunta la sentencia que, "entre tres y cuatro días después, el procesado entró en la habitación de la menor que se encontraba tumbada en la cama y abusó sexualmente de ella, que "le repetía que la dejase y parase, teniendo que propinarle una patada a fin de que se apartase al no cesar en su conducta".

Tras estos hechos, la menor le contó lo sucedido a su madre, que interpuso la correspondiente denuncia por los hechos. Por todo ello, el hombre ha sido condenado a once años y un día de prisión como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, se le prohíbe aproximarse a la menor a una distancia inferior a 200 metros, en cualquier lugar donde se encuentre y de comunicarse con ella por cualquier medio por sí o a través de terceros, con una duración superior en cinco años a la pena de prisión impuesta, esto es, 16 años y un día, "cumpliéndose la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas por el condenado de forma simultánea".

Igualmente, se impone al citado condenado la medida de libertad vigilada durante ocho años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad y tendrá que indemnizar a la menor con 5.000 euros por los daños morales causados.