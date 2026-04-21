El autor del tiroteo que ha acabado con la vida de una turista en México tenía 27 años y era simpatizante de Hitler

Las víctimas del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, México: dos muertos, trece "lesionados" y ocho hospitalizados

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Un individuo ha matado a una turista canadiense y posteriormente se ha quitado la vida durante un incidente ocurrido este lunes en la zona arqueológica de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, a las afueras de la Ciudad de México; mientras que las autoridades del país han elevado el saldo preliminar de seis heridos a un total de 13 personas lesionadas, ocho de ellas hospitalizadas. El asesino se quitó la vida después de atemorizar a decenas de personas que tuvieron que esconderse al escuchar los disparos

En el vídeo se puede ver el momento en el que la gente sale corriendo porque hay tiros en la zona arqueológica. Así empezaba la pesadilla en las ruinas de Teotihuacán. Decenas de turistas se agazapaban aterrados en la pirámide de la Luna. En las imágenes se ve a un hombre que dispara con una pistola y toma como rehenes a los turistas, entre los que hay algunos niños.

"Vosotros que habéis venido de la puta Europa, no vais a regresar"

También se puede escuchar al hombre. "Y vosotros que habéis venido desde la puta Europa, no vais a regresar", amenaza. "Esto se hizo para sacrificar no para hacerse fotitos", insiste en el vídeo. Los rehenes, angustiados, rezan hasta que ven una oportunidad para huir. Con el ruido de los disparos de fondo descienden a toda velocidad por la escalinata, pero varios son alcanzados. Una mujer canadiense ha muerto y 13 resultaron heridos.

Entre ellos hay colombianos, estadounidenses y brasileños. El atacante se ha suicidado. Se llamaba Julio César Jaso Ramírez, mexicano de 27 años, simpatizante de Hitler y admirador de los autores del tiroteo de Columbine. De hecho, no parece casualidad que eligiera el 20 de abril para perpetrar su ataque justo 27 años después de la masacre en el Instituto Estadounidense.