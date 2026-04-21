El hombre no la dejaba salir de la casa, la había amenazado y la había agredido

Los Mossos liberan en Barcelona a una mujer secuestrada durante dos semanas por su exmarido y sus cuatro hijos en común

Compartir







LugoLa Policía Nacional ha liberado a una mujer que estaba retenida en una casa por su compañero de piso. Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal, según informa 'El Progreso'. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando una patrulla -que estaba vigilando la zona de A Milagrosa- vieron a una mujer que gritaba y que pedía auxilio desde una ventana.

Un testigo aseguró que la mujer "les hizo señales" a los agentes para que se detuvieran y estuvieron hablando con ella desde la calle. Cuando subieron a la vivienda, la mujer relató que el hombre con el que convivía la había encerrado en una habitación la noche anterior y que la tenía retenida desde entonces.

La había amenazado y agredido

El hombre no la dejaba salir de la casa, la había amenazado y la había agredido. Ante la gravedad de los hechos, los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal, castigado en el Código Penal con una condena de cuatro a seis años de prisión, que podría llegar a los ocho años de cárcel si el encierro o detención durase más de 15 días.

El hombre fue trasladado a la comisaría provincial de la Rúa Chantada, a la espera de ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Lugo. Tras liberarla, los agentes le explicaron a la mujer los pasos a seguir para formalizar la denuncia y le ofrecieron la posibilidad de recibir asistencia sanitaria en un centro médico.