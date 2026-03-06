Redacción Cataluña Gonzalo Barquilla 06 MAR 2026 - 12:51h.

Los Mossos d’Esquadra han liberado a una mujer secuestrada por su exmarido en un piso del barrio del Besòs, en Barcelona

Una mujer de unos 45 años fue liberada el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra después de haber pasado dos semanas retenida contra su voluntad por su exmarido y los cuatro hijos que tienen en común -tres chicos y una chica- en un domicilio del barrio del Besòs, en el distrito barcelonés de Sant Martí.

Así lo ha confirmado la policía catalana esta jornada. El exmarido de la mujer, de nacionalidad española, ha sido detenido acusado de detención ilegal, amenazas y coacciones. La Unitat d'Investigació (UI) de Sant Martí mantiene abierta una investigación para esclarecer el secuestro de la víctima en la vivienda familiar.

La mujer no podía salir sola ni acudir a su trabajo. Además, le habían requisado el teléfono móvil. Siempre que salía del domicilio lo hacía acompañada por un familiar. Solo pudo pedir ayuda gracias a un descuido: redactó una nota de socorro a mano y la lanzó por la ventana. Un conocido de la víctima, que es su actual pareja, recibió el mensaje e inmediatamente alertó a los Mossos d'Esquadra.

El exmarido niega los hechos: la familia habría castigado previamente a la mujer por rehacer su vida

Los agentes realizaron diversas comprobaciones hasta dar con la vivienda en cuestión. Se presentaron en el piso y pudieron hablar con la mujer, a la que finalmente liberaron el 4 de febrero sobre las 15:00 horas. El exmarido ha negado los hechos y ha sido arrestado.

La familia, de etnia gitana, según fuentes locales, habría castigado previamente a la mujer por haber rehecho su vida con otra persona, que no es de la misma etnia que el exmarido. De hecho, "marcaron" a la víctima: le hicieron un corte en la cara y le raparon el pelo. Además, la nueva pareja de la mujer también fue intimidada con amenazas de muerte, que igualmente son objeto de investigación. Las autoridades esperan esclarecer todo lo ocurrido, así como el papel del resto de familiares, especialmente el de los cuatro hijos.