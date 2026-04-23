Las primeras informaciones reportan cinco heridos, pero no se descartan que haya más lesionados

Compartir







El choque frontal de dos trenes en Hillerød, al norte de Copenhague, este jueves, ha dejado por el momento al menos a cinco personas heridas, según las primeras informaciones de la Policía y los bomberos de la localidad danesa. La televisión pública de Dinamarca cifra en 10 los heridos, aunque no son datos definitivos.

"Hay heridos entre los pasajeros", ha informado el portavoz del Departamento de los bomberos aunque al parecer "todos han salido de los trenes, y no hay nadie atrapado".

El accidente ha ocurrido entre dos trenes de Cercanías, sobre las 6.30 de este jueves, cuando fueron avisados los servicios de Emergencia, según esta misma fuente, que citan los medios: "Se trata de dos trenes locales que han chocado frontalmente".