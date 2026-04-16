Un tren arrolla a una persona en un paso no autorizado junto a la estación de Palencia

Un tren AVE arrolla a una persona en Palencia y obliga a cortar la circulación ferroviaria

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Una persona, cuya identidad y estado se desconoce de momento, ha sido arrollada este jueves por la tarde por un tren AVE Madrid-Gijón en un punto no autorizado situado a la entrada de la estación de Palencia, lo que ha obligado a la interrupción del tráfico ferroviario.

El accidente, por causas que también se desconocen, se ha producido poco antes de las 16:30 horas en la vía férrea situada junto a la Avenida Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros.

El servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León ha avisado a Adif, que ya tenía constancia del suceso, así como a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar del suceso.

Adif ha informado a través de las redes sociales de que el tráfico ferroviario se encuentra interrumpido a su paso por Palencia a causa de “un accidente con una persona en un punto de paso no autorizado”.