Yolanda Benítez 22 ABR 2026 - 15:44h.

El Fiscal General del Estado en México ha confirmado el "perfil psicopático" de Julio César Jasso que terminó quitándose la vida

Las víctimas del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, México: dos muertos, trece "lesionados" y ocho hospitalizados

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El tiroteo en la pirámide de la Luna de Teotihuacán, en México, en el que murió una turista canadiense y otros trece resultaron heridos y que concluyó con el suicidio del tirador, ha puesto en alerta al país ante la falta de medidas de seguridad a escasas semana del inicio del Mundial de Fútbol 2026 que comparte con Estados Unidos y Canadá.

La agresión ocurrió poco antes del mediodía, cuando turistas escucharon los disparos realizados por un individuo en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura.

Perfil psicopático

Julio César Jasso, entró con un revólver, una navaja y una bolsa con 52 balas del 38 especial, tomó a un grupo de rehenes y los tuvo a tiro, amontonados en la pirámide de los sacrificios, mientras gritaba proclamando sus intenciones.

Muchos turistas fueron testigos de la acción. Algunos se hicieron los muertos intentando esquivar la atención del tirador, pero otros pudieron verlo todo desde aire, mientras realizaban una excursión en globo sobre las ruinas. Para estos, resultó increíble que el agresor no hubiese asesinado a más personas en su acción y solo matara una turista canadiense.

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Mientras se amplía la investigación sobre su entorno y los motivos que llevó a Julio César Jasso a subirse a la pirámide para cometer su crimen, se conocen testimonios de personas que lo conocían. Es el caso de su antiguo casero que declaró lo veía como "un chavo muy normal" y que "nunca te imaginas que alguien que tú tienes en tu casa se atreva a hacer tal cosa".

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Desde la Fiscalía General de México, Jose Luis Cervantes confirmaba el perfil psicopático del agresor, además de que las fuerzas de seguridad mexicanas dispararon y alcanzaron al tirador al que hirieron en la pierna, pero que fue él mismo el que puso fin a su vida de un disparo.