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La Policía Nacional busca a los autores de un tiroteo en Badajoz: hay al menos cuatro implicados a la fuga

Un coche de la Policía Nacional
Al menos cuatro personas se han enfrentado entre sí a tiros en el parque del Rivillas. Europa Press
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Efectivos de la Policía Nacional se han desplegado en el parque del Rivillas, en Badajoz, donde al menos cuatro personas se han enfrentado entre sí a tiros.

Según adelanta ‘El Periódico de Extremadura’, los hechos han sucedido a primera hora de la tarde de este jueves, en la zona entre los puentes de San Roque y el de la carretera de Sevilla.

Los agentes tratan de localizar a los implicados. Fuentes de la comisaría han confirmado al citado medio el tiroteo, pero, de momento, no ofrecen más detalles de lo sucedido a la espera de que avance la investigación.

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Según testimonios recogidos por el citado diario, se han escuchado detonaciones y los implicados,  vestidos de negro, habrían huido a la carrera del lugar hacia la zona de La Picuriña y la carretera de Sevilla, donde los agentes los están buscando.

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