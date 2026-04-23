Al menos cuatro personas se han enfrentado entre sí a tiros en el parque del Rivillas

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Efectivos de la Policía Nacional se han desplegado en el parque del Rivillas, en Badajoz, donde al menos cuatro personas se han enfrentado entre sí a tiros.

Según adelanta ‘El Periódico de Extremadura’, los hechos han sucedido a primera hora de la tarde de este jueves, en la zona entre los puentes de San Roque y el de la carretera de Sevilla.

Los agentes tratan de localizar a los implicados. Fuentes de la comisaría han confirmado al citado medio el tiroteo, pero, de momento, no ofrecen más detalles de lo sucedido a la espera de que avance la investigación.

Según testimonios recogidos por el citado diario, se han escuchado detonaciones y los implicados, vestidos de negro, habrían huido a la carrera del lugar hacia la zona de La Picuriña y la carretera de Sevilla, donde los agentes los están buscando.