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Sucesos
Incendio

Atendidas 13 personas, seis trasladadas al hospital, por un incendio en un piso de Girona

Ambulancia del SEM
El SEM activó siete ambulancias. Europa Press
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BarcelonaEl Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a trece personas, todos con afectaciones leves, por un incendio en la noche de este viernes en un piso de Girona, según ha informado.

De los trece afectados, seis fueron trasladados al Hospital Trueta o al CUAP Güell, mientras que a los otros siete se les dio el alta en el lugar de los hechos.

En la intervención, el SEM activó siete ambulancias y un equipo conjunto de los Bombers de la Generalitat.

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