Seis de los afectados fueron trasladados al Hospital Trueta o al CUAP Güell

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BarcelonaEl Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a trece personas, todos con afectaciones leves, por un incendio en la noche de este viernes en un piso de Girona, según ha informado.

De los trece afectados, seis fueron trasladados al Hospital Trueta o al CUAP Güell, mientras que a los otros siete se les dio el alta en el lugar de los hechos.

En la intervención, el SEM activó siete ambulancias y un equipo conjunto de los Bombers de la Generalitat.