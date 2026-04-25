El origen de este susto estuvo en la rotura de una de las cuerdas de la atracción 'Steel Maxx'

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SevillaUn fallo en un mecanismo de una de las atracciones de la Feria de Sevilla ha dejado cuatro heridos, entre ellos dos niños que se quedaron suspendidos en el aire en posición lateral. Los hechos ocurrieron a las 20:30 horas de la tarde del viernes 24 de abril.

El origen de este susto estuvo en la rotura de una de las cuerdas de la atracción 'Steel Maxx' que provocó que la bola cayese al suelo. Según Emergencias Sevilla, los cuatro heridos de carácter leve fueron atendidas in situ y dos de ellas fueron trasladadas a un hospital. Efectivos de Protección Civil se trasladaron hasta la zona para ayudar.

Acotaron la zona para realizar el rescate de los niños

El cable se rompió y la cabina esférica cayó ante la atenta mirada de las personas que estaban alrededor de la atracción. Varios testigos vieron cómo se rompió el cable de la atracción provocando cuatro heridos de carácter leve.

Agentes de la Policía Local acotaron la zona para realizar el rescate e inspeccionaron la documentación tras el incidente. La Policía Nacional se encargará de la investigación para esclarecer las causas del accidente y la atracción permanece cerrada.