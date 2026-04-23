Alicia Ariza 23 ABR 2026 - 11:33h.

Marian, la madre de esta joven sevillana con ataxia, recuerda que "nadie debería sentirse fuera de lugar por ser como es"

Una sevillana con una lesión medular diseña un traje de flamenca adaptado para vivir la Feria de Abril en silla de ruedas: "Es maravilloso"

Compartir







SevillaCon una amplia sonrisa y vestida de flamenca, así ha llegado Carolina a la Feria de Sevilla. Lejos queda ya el desagradable episodio que la joven vivió en la pasada edición de la Feria de Abril cuando le dijeron que no acudiera al recinto ferial por ir en silla de ruedas.

Con este gesto, la joven sevillana, que padece ataxia, y su familia quieren crear conciencia: "La feria es para todos". "También para quienes necesitan mirar el mundo desde otra altura, para los que luchan cada día por estar".

La inclusión es un derecho

En un video difundido en redes sociales, desde la cuenta viviendo_con_ataxia, Marian, la madre de Carolina, asegura que vuelven "con más fuerza, con más conciencia y con la certeza de que nadie debería sentirse fuera de lugar por ser como es".

Por ello, alzan la voz alto y claro: "La inclusión no es un favor, es un derecho". Recordando que todos, incluida su hija, "tienen el mismo derecho a reír, a disfrutar y a vivir la feria como cualquiera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hacer visible lo invisible

La ataxia es una enfermedad neurodegenerativa con un deterioro lento y progresivo que afecta a la coordinación, la movilidad, la postura y a la autonomía de quienes la sufren.

A través de las redes sociales, la familia narra día a día cómo es vivir con esta enfermedad rara que afecta a Carolina y a sus hermanos, haciendo "visible lo invisible".

La feria es para todos

Su transparencia y cercanía llevó a Carolina a denunciar hace 11 meses una situación en la que fue increpada por una mujer, en un momento de bullicio, en el que se congregaban muchas personas, por ir en silla de ruedas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Como si hubiera lugares donde su presencia molestara, como si su derecho a disfrutar tuviera condiciones", recuerda su madre. Su denuncia sirvió para dejar constancia de que "la feria es para todos" y por ello, "no dejaran de recordarlo".