Claudia Barraso 23 ABR 2026 - 20:08h.

La polémica sigue persiguiendo a muchos creadores de contenido que deciden asistir a la Feria de Abril de Sevilla

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La Feria de Abril de Sevilla sigue dando mucho de qué hablar y en especial esta semana en redes sociales, donde la gente que tiene la oportunidad de poder visitar el Real publica sus magníficos trajes. Pero la polémica de la aglomeración sigue siendo un debate otro año más.

Una masificación que se ha criticado especialmente entre las influencers ya que muchos creadores de contenido aprovechan estas fechas para bajar a Sevilla y lucir sus mejores outfits para enseñarlos día a día en sus perfiles de Instagram y TikTok, pero hay mucha gente que ha estallado contra lo pública que se ha hecho esta festividad.

Medios como ‘El Diario de Sevilla’ han explicado que este año, en las jarras de rebujito se han colocado muchas pegatinas que tienen un mensaje muy claro contra los creadores de contenido: “Influencers fuera de Sevilla”. Un cartel que también se ha publicado en las farolas y en muchos otros rincones del Real.

La opinión de algunos influencers sevillanos

Uno de ellos, Alejandro Villamizar publicó un vídeo en sus redes sociales donde preguntaba a otros influencers, la mayoría Sevillanos, sobre si estaban a favor o en contra de la gente que viene de fuera a la feria de Sevilla. Todos ellos coincidieron en que “siempre que hubiese respeto” podían venir.

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"Con respeto y siendo conscientes"

“Yo estoy a favor de la gente que viene a la Feria de Sevilla porque a mi me gustaría que me recibiesen bien en otras ciudades. Queremos que la gente se lo pase bien y que sean un poco conscientes, ya está”, afirmaba en el vídeo Fabiana Sevillano, una de las influencers sevillanas más conocidas.

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La polémica de la foto del Real

La influencer, cuyo contenido en redes es uno de los más esperados en estas fechas dado su gran conocimiento y sentimiento hacia la Feria, también ha protagonizado una de las polémicas más comentadas este año, la de las creadoras de contenido que bajan hasta Sevilla para hacerse una fotografía con el traje sin pasar por el Real.

Lola Lolita ha sido una de las más criticadas por este aspecto. La joven bajó hasta Sevilla donde dijo tener familia para poder hacer una visita y hacer “fotones” en la ciudad vestida de flamenca, aunque no pasó por la feria. Muchos usuarios no tardaron en responder esas fotografías diciendo que no entendían la intención de hacerse una foto en Sevilla vestida si no ha ido a la feria. Y es que este evento para muchos creadores de contenido se ha convertido en una manera de conseguir más visitas enseñando sus mejores trajes.