Cuando los agentes llegaron a la vivienda comprobaron que el hombre estaba fallecido y la mujer presentaba signos de vida

La Guardia Civil descarta la intervención de terceras personas y que sea un caso de violencia de género

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AsturiasUn hombre ha sido hallado muerto y su mujer, que había sido dada por muerta inicialmente, se encuentra malherida por arma de fuego en su vivienda en la parroquia de Columbiello, en el municipio de Lena, ha informado la Guardia Civil. Varios agentes de la Policía Judicial se ha desplazado al lugar de los hechos para investigar lo ocurrido, según informa 'Nueva España'. De momento, descartan la participación de terceras personas y que se trate de un caso de violencia machista.

Según ha informado la Guardia Civil, se tuvo conocimiento del suceso en torno a las 10:00 horas de este sábado, cuando se localizaron los cuerpos de dos personas de 70 años, un hombre y una mujer, con signos de violencia por arma de fuego. Al proceder a darle asistencia, los agentes comprobaron que el hombre estaba fallecido y la mujer presentaba "signos de vida", por lo que fue asistida por los servicios médicos.

El matrimonio avisó a un familiar poco antes del suceso

Tal y como indica el medio mencionado, fue un primo de la pareja el que se encontró los cuerpos del matrimonio. El hombre creyó que ambos estaban muertos y alertó a los servicios de Emergencias, que pusieron a la Guardia Civil en conocimiento de la situación.

Fuentes cercanas a la investigación afirman que el matrimonio había avisado a un familiar de lo que iban a hacer poco antes de los hechos. Los agentes continúan recabando información para esclarecer las causas de este suceso ocurrido en el municipio de Lena, Asturias. Las investigaciones corren a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias.