El pasado viernes había interpuesto una denuncia contra su expareja, que este lunes la ha abordado y asesinado a machetazos.

Consternación en Córdoba por el asesinato de Tulia: los vecinos aseguran que su expareja "daba miedo y mala impresión"

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Tulia había interpuesto una denuncia contra su expareja el pasado viernes. El juicio rápido se iba a celebrar este lunes, según la publicado 'El Diario.es'. Tulia no pudo ver a su maltratador sentado en el banquillo por violencia de género porque este la mató ese mismo día acorralándola en el portal y dándole machetazos hasta la muerte. Ambos vivían en el mismo bloque aunque el hombre tenía una orden de alejamiento respecto a ella.

El crimen machista ha conmocionado al barrio de la Fuensanta de Córdoba. La Policía Nacional se ha tenido que emplear con fuerza para poder detener al presunto autor del crimen -que estaba en el Sistema VioGén-, que se ha atrincherado rociando con gas pimienta el portal y se ha resistido al arresto. Finalmente ha sido conducido a un coche patrulla rodeado de agentes mientras los vecinos le insultaban y gritaban por haber dado muerte a su expareja.

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Tulia tenía 64 años y dos hijos de 23 y 25 años que no convivían con ellos

La mujer asesinada se llamaba Tulia y tenía 64 años. Era vecina de la Fuensanta desde hace muchos años y tenía dos hijos de 23 y 25 años cada uno, pero no convivían con ninguno de sus progenitores. Los vecinos han descrito al hombre como una persona "problemática" y de "aspecto conflictivo".

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"Aquí en el barrio no se hablaba con muchas personas, daba mala impresión. Todos los días se ponía a beber en un parque cercano con otras personas y daba mala espina", ha señalado una trabajadora de la zona.

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"A mi me daba miedo la forma en la que me miraba si me cruzaba con él", ha confesado una vecina al citado medio desde el anonimato. Algunos residentes escucharon unos "disparos disuasorios" y "amenazas del hombre" durante varios minutos mientras estaba atrincherado.

El 112 recibió a las 9,08 horas un aviso del 061, dando cuenta de que en el mencionado portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca, tras haber recibido varios golpes de machete.