La mujer asesinada en Córdoba se llamaba Tulia, llevaba mucho tiempo en La Fuensanta y tenía dos hijos

El detenido por asesinar a su expareja en el portal de su casa en Córdoba vivía en el piso de arriba pese a tener una orden de alejamiento

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CórdobaConsternación en La Fuensanta (Córdoba) por el crimen machista de esta mañana. Cuando los agentes han conseguido detener al hombre que estaba atrincherado en la vivienda, los vecinos han comenzado a insultarlo por las ventanas al grito de "asesino" e "hijo de puta", según informa 'El Día de Córdoba'.

El suceso ocurrió a las 09:00 horas en uno de los pisos ubicado en la plaza de la Juventud. El hombre -que fue detenido hace dos días- presuntamente ha matado a su exmujer con un machete y estuvo atrincherado durante media hora en el edificio. Para evitar la entrada de los agentes, el agresor inundó el portal de gas, pero las autoridades lograron acceder a la casa con la ayuda de los bomberos.

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El detenido "daba mala impresión", según los vecinos

La mujer asesinada se llamaba Tulia y tenía 64 años. Era vecina de la Fuensanta desde hace muchos años y tenía dos hijos de 23 y 25 años cada uno, pero no convivían con ninguno de sus progenitores. Los vecinos han descrito al hombre como una persona "problemática" y de "aspecto conflictivo".

"Aquí en el barrio no se hablaba con muchas personas, daba mala impresión. Todos los días se ponía a beber en un parque cercano con otras personas y daba mala espina", ha señalado una trabajadora de la zona.

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"A mi me daba miedo la forma en la que me miraba si me cruzaba con él", ha confesado una vecina al citado medio desde el anonimato. Algunos residentes escucharon unos "disparos disuasorios" y "amenazas del hombre" durante varios minutos mientras estaba atrincherado.

El hombre tenía una orden de alejamiento

Los vecinos siguen sin dar crédito de lo sucedido: "Yo vi muchísima policía y me creía que era algún tema de drogas hasta que me he enterado, esto es vergonzoso y siempre lo pagamos las mismas, las mujeres". Una vecina y amiga de la víctima desde hace 30 años asegura que "tenían trato de ir con los niños al colegio" y que "no sabía nada de la orden de alejamiento". "Es muy triste que esto siga ocurrieron", añade.

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La mujer asesinada vivía en el piso de abajo de su expareja pese a tener esa orden de alejamiento. Ambos estaban citados en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Córdoba tras la denuncia que Tulia hizo sobre él el pasado fin de semana por un conflicto que tuvieron. Los dos estaban en el Sistema Viogén.