La multitudinaria pelea se inició sobre las 6:30 de la mañana en uno de los vagones del metro

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MadridUna reyerta originada en el Metro de Gregorio Marañón, en Madrid, ha dejado esta mañana de sábado a ocho personas detenidas y dos personas heridas por arma blanca, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en torno a las 6.30 horas de esta mañana, recién abierto el suburbano, cuando una pelea entre un grupo de personas que empezó en el vagón del Metro y siguió en el anden del mismo, según ha avanzado 'Telemadrid' y han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Dos heridos de diversa consideración

Según ha detallado Emergencias Madrid, los efectivos de Samur-Protección Civil atendieron a dos heridos por arma blanca.

Una de ellos, fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón con una herida en la mano, y el otro fue dirigido al Hospital Ramón y Cajal con varias heridas en la espalda, con pronóstico reservado.