Francesco llevaba la vara metálica y fue el primero en recibir la primera descarga de 20.000 voltios

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Dos hermanos gemelos de 23 años, llamados Francesco y Giacomo Fierloni, han muerto electrocutados en un accidente. Los hechos han ocurrido en Magione, región de Umbría. Según informa 'Corriere Dell' Umbria', los dos jóvenes habían salido se casa el martes a las 19:30 horas para atrapar a una de las palomas que estaban entrenando. Pero no regresaron.

La familia se preocupó y el padre y un tío de los jóvenes salieron para buscarlos. Ambos encontraron a los hermanos fallecidos tras haberse electrocutado al tocar con una larga vara de metal un cable de media tensión. Al parecer, se habría posado la paloma en esa zona del cobertizo y querían recuperarla. La descarga fue de 20.000 voltios.

Eran "dos chicos de oro, conocidos por todos y muy queridos", según el alcalde Massimo Lagetti

La muerte de los hermanos gemelos ha causado una gran conmoción en Italia. La autopsia ha confirmado las causas del trágico fallecimiento de ambos, aunque las autoridades continúan con la investigación. Francesco llevaba la vara metálica y fue el primero en recibir la primera descarga. Su hermano Giacomo, al ver que estaba siendo electrocutado, trató de salvarlo pero falleció por la descarga eléctrica.

Los equipos de emergencias se desplazados al lugar tras el aviso y les practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero solo pudieron confirmar la muerte de ambos. Debido al difícil acceso a la zona en la que se encontraban, los bomberos tuvieron que trasladarse hacia el lugar para recuperar los cuerpos.

El alcalde Massimo Lagetti afirma que ambos eran "dos chicos de oro, conocidos por todos y muy queridos". Ahora, la investigación de los carabineros de la Compañía Città della Pieve determinará si Giacomo y Franceso hicieron un mal uso del poste o si fue un accidente.