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ValenciaUna mujer de 49 años ha fallecido atropellada durante esta madrugada en la V-31, conocida como la Pista de Silla, a la altura de Beniparrell, Valencia, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU.

El aviso ha entrado sobre las 6:25 horas de este domingo por un atropello en la citada carretera, han precisado estas mismas fuentes sanitarias.

Hasta el lugar el CICU ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de una mujer de 49 años.

Desde el Centro de Gestión de la Tráfico de la DGT han precisado que otra persona también involucrada en el accidente ha resultado ilesa.