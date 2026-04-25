Noelia Camacho 25 ABR 2026 - 22:41h.

El teléfono está activo los 365 días al año para darle asistencia jurídica, social y psicológica

Llega el teléfono 018 de atención a las víctimas de tráfico: gratuito, accesible y con cobertura nacional

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El 018 es el nuevo teléfono de atención a las víctimas de tráfico. Su horario es de 08:00 horas de la mañana hasta las 21:00 de la noche, los 365 días al año para darle asistencia jurídica, social y psicológica. Carolina, una trabajadora, resalta la importancia de este empleo: "Son accidentes que marcan, con muchas secuelas. El psicólogo se pone en contacto con la persona y puede haber un año de seguimiento".

Ella hace un llamamiento a todas las víctimas: "Que llamen, que nos busquen". Y es que al otro lado del teléfono están personas como Laura. Un conductor borracho mató a su hermana Ana: "Triplicaba la tasa y se quedó dormido. Tuvo un choque frontal y la mató".

Ahora, Laura espera que el 018 sea un alivio para las familias: "Supone todo para una familia que acaba de recibir la peor noticia de su vida. En mi caso, comunicarle a mi sobrina -porque mi hermana tenía una niña de dos años y medio- que no va a volver a ver a su madre".

"Siempre que llame al teléfono o marque el número, nos va a tener ahí", explica Álvaro Gómez

Otro caso es el de Fernando, quien recibió la muerte de su hijo por teléfono: "Lo cojo y me dicen somos la Guardia Civil y me dice su hijo está muerto. Yo vivo en un quinto piso, abro la ventana y me tiro". Nunca nadie le volvió a llamar. "Este teléfono puede orientar, que hay alguien que atienda, que te escuche".

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Una acción que desempeñarán desde ese número. "Siempre que llame al teléfono o marque el número, nos va a tener ahí. Esperamos que garantice una escucha activa y empática a la víctima para tratar de borrar esta sensación", sostiene Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vía DGT. Para que todos tengan acceso a la ayuda después de un evento tan traumático.