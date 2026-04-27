El investigado sería el conserje de un centro de educación infantil y primaria, y el menor afectado sería de corta edad

La policía catalana recogió la denuncia

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra están investigando un presunto caso de abuso sexual en un colegio público de Torelló (Barcelona) por parte de un trabajador del centro a un menor, según confirman fuentes policiales a Europa Press este viernes.

La policía catalana recogió la denuncia este martes y las mismas fuentes no han concretado más detalles del caso por tratarse de un menor.

Fuentes de la conselleria de Educación de la Generalitat han informado a Europa Press que no se trata de un docente y que tampoco es personal del Departamento, y han asegurado que "se han activado todos los protocolos previstos" para la atención del alumnado. Según recoge RAC1, sería el conserje de un centro de educación infantil y primaria, y el menor afectado sería de corta edad.